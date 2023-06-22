Шольц предостерег Китай от применения силы против Тайваня

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в четверг в немецком парламенте, что во время переговоров в начале этой недели он предостерег Китай от применения силы против Тайваня.

Заявление Шольца приводит агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

На этой неделе Шольц принял большую китайскую делегацию во главе с премьер-министром Ли Цяном в период роста геополитической напряженности между Западом и Китаем.

"Мы решительно отвергаем все односторонние попытки изменить статус-кво в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях силой или принуждением. Особенно это касается Тайваня", – заявил Шольц.

"Мы также обеспокоены ситуацией с правами человека и состоянием верховенства права в Китае", – добавил он.

Китай, который никогда не отказывался от применения силы для взятия Тайваня под свой контроль, активизировал военную деятельность вблизи острова, чтобы заставить его принять китайский суверенитет.

Тайвань решительно отрицает претензии Пекина на суверенитет и обещает защищать себя в случае нападения.

Выступая перед депутатами, Шольц также призвал Турцию проложить путь к членству Швеции в НАТО и заявил, что Швеция должна иметь место за столом переговоров на следующем саммите НАТО.