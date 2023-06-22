Шольц звернувся до Ердогана із закликом схвалити вступ Швеції в НАТО

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликає Туреччину якнайшвидше схвалити заявку Швеції на вступ до НАТО.

Про це він заявив під час виступу перед депутатами бундестагу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Handelsblatt.

Шольц зазначив, що Швеція має бути присутньою на саміті у Вільнюсі як повноправний член НАТО.

"Я звертаюся до президента Туреччини Ердогана із закликом розчистити шлях для цього зараз – як ми всі разом вирішили минулого року в Мадриді", – наголосив німецький канцлер.

Окрім Туреччини, заявку Швеції не ратифікувала також Угорщина.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг раніше вкотре заявив, що Швеція виконала всі вимоги для вступу до НАТО, і висловив сподівання, що це станеться до саміту у Вільнюсі в липні.

Водночас президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що поки не буде підтримувати приєднання Швеції до НАТО.

У Швеції ж наполягають, що виконали свої зобов'язання за тристороннім меморандумом Швеції та Фінляндії з Анкарою про кроки, які вони мають зробити для приєднання до Альянсу.