В Тихом океане спасли 8 датчан после столкновения с китами

В Тихом океане спасли восьмерых датчан, чей парусник перевернулся после столкновения с одним или двумя китами.

Об этом говорится в сообщении Вооруженных сил Дании, опубликованном в четверг, сообщает "Европейская правда".

Оставив парусную лодку, его экипаж спасся на плоту и позвал на помощь через спутниковый телефон.

"Отцу позвонила его дочь со спутникового телефона и сообщила, что 51-футовый (15-метровый. – Ред.) парусник перевернулся после столкновения с одним или двумя китами, но все восемь датчан были в безопасности на спасательном плоту", – говорится в сообщении.

Отец женщины, находившейся на борту, связался с датскими спасательными службами, которые проинформировали о происшествии поисково-спасательную миссию Объединенного спасательно-координационного центра в Гонолулу на Гавайях.

Позже датчан нашло рыболовецкое судно. Оно перевезло их на контейнеровоз Mathilde Schulte, который направлялся на Таити, сообщили в Вооруженных силах Дании.

Как известно, в Атлантическом океане с воскресенья продолжаются поиски батискафа "Титан", который осуществлял экспедицию к затонувшему лайнеру "Титаник". По просьбе президента Франции Эммануэля Макрона французский корабль под названием Atalante направили в район исчезновения лодки.