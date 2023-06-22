В уряді Естонії відбулись кризові навчання на випадок нападу іноземної держави

Уряд Естонії в четвер провів кризові навчання, на яких відпрацьовувалися дії в передвоєнній ситуації, коли існує загроза вторгнення з боку "іноземної держави".

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Postimees.

Естонська прем’єр-міністерка Кая Каллас пояснила, що дедалі більшого значення набуває готовність до будь-якої можливої ескалації безпекової ситуації.

"Під час кризи важливо ухвалювати сміливі рішення, виявляти ініціативу й контролювати ситуацію. Ось чому регулярне навчання важливе як для силових структур, так і для уряду", – додала вона.

Під час навчань уряд Естонії виходив зі сценарію, що ворог готується атакувати країну в обмеженому масштабі, збільшивши присутність військ уздовж кордону та здійснивши навчання.

Гіпотетичний напад супроводжувався зростанням кібератак, вторгненням військ через кордон і поширенням ворожої пропаганди.

Під час навчань міністри естонського уряду представили огляд готовності своєї сфери, а також обговорили співпрацю як усередині країни, так і за її межами.

Крім того, міністри отримали огляд оповіщення населення і правил поведінки, а також правових рамок на початку кризи держоборони.

Державна канцелярія Естонії регулярно проводить кризові навчання, щоб перевірити та відпрацювати готовність до можливих небезпечних ситуацій. Восени 2022 року навчання були зосереджені на енергетиці.