В правительстве Эстонии состоялись кризисные учения на случай нападения иностранного государства

Правительство Эстонии в четверг провело кризисные учения, на которых отрабатывались действия в предвоенной ситуации, когда существует угроза вторжения со стороны "иностранного государства".

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Postimees.

Эстонский премьер-министр Кая Каллас объяснила, что все большее значение приобретает готовность к любой возможной эскалации ситуации с безопасностью.

"Во время кризиса важно принимать смелые решения, проявлять инициативу и контролировать ситуацию. Вот почему регулярное обучение важно как для силовых структур, так и для правительства", – добавила она.

Во время учений правительство Эстонии исходило из сценария, что враг готовится атаковать страну в ограниченном масштабе, увеличив присутствие войск вдоль границы и осуществив учения.

Гипотетическое нападение сопровождалось ростом кибератак, вторжением войск через границу и распространением вражеской пропаганды.

Во время учений министры эстонского правительства представили обзор готовности своей сферы, а также обсудили сотрудничество как внутри страны, так и за ее пределами.

Кроме того, министры получили обзор оповещения населения и правил поведения, а также правовых рамок в начале кризиса гособороны.

Государственная канцелярия Эстонии регулярно проводит кризисные учения, чтобы проверить и отработать готовность к возможным опасным ситуациям. Осенью 2022 года учения были сосредоточены на энергетике.