Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

У столиці Естонії відбулись кризові навчання на випадок блекауту

Вівторок, 17 січня 2023, 20:33

У Таллінні у вівторок відбулись навчання KOV-79 SÄRTSU на випадок короткочасних і тривалих відключень електроенергії, в яких узяли участь кризові групи всіх самоврядувань Естонії та представники постачальників життєво важливих послуг.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Postimees.

"Обговорили потенційні небезпечні місця, готовність різних департаментів і районів міста та сценарії дій. Це коли електрики немає до 72 годин, а надворі мінус 15 градусів", – сказав один із керівників кризового штабу, голова муніципальної поліції Таллінна Айвар Тоомпере.

Навчання складалися з різних випадків, які розв'язувалися у формі обговорення в усіх органах місцевого самоврядування Естонії одночасно в режимі реального часу. Загальним керівником навчань і розробником навчань був Рятувальний департамент міста.

Прем'єрка Естонії знову попередила про ризик відключень електроенергії

"Є багато поживи для роздумів, і безумовно є місця, над якими нам ще потрібно попрацювати. Мета навчань – знайти їх і знайти рішення, щоб краще справлятися з можливою реальною кризою", – сказав керівник кризового штабу віцемер Таллінна Володимир Свєт.

Він додав, що влада міста "готова до того, щоб не кидати талліннців одних у складних ситуаціях і всіляко їм допомагати".

Нагадаємо, що ще у вересні 2022 року прем'єрка Естонії Кая Каллас вже попереджала про можливі відключення електроенергії, після цього в країні почали скуповувати генератори.

На тлі енергетичного шантажу Росії в ЄС уже почали готувати плани на випадок екстреного відключення Литви, Латвії та Естонії від російської мережі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Естонія

Статті

Міністр з питань танків: як зміна у Міноборони Німеччини вплине на підтримку України

Борис Пісторіус був далеко не кандидатом номер один Шольца, але інших охочих зайняти "пекельну" посаду міністра оборони Німеччини просто не знайшлося. 
17 січня 2023 — Христина Бондарєва, Європейська правда

Як Чехія обирає президента: особливості, незвичні для українців

Як організована процедура виборів президента Чехії, хто відповідає за проведення голосування і чому чехи голосують два дні, по пів дня кожен?
17 січня 2023 — Юрій Ключівський, для Європейської правди

Порятунок в обмін на реформи: за яких умов Київ отримає гроші ЄС та США у 2023 році

"Європейська правда" дізналася, на яких умовах ЄС надасть Києву 18 млрд євро та як надходитиме фінансування від США у новому році...
16 січня 2023 — Сергій Сидоренко, Європейська правда