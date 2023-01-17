У столиці Естонії відбулись кризові навчання на випадок блекауту

У Таллінні у вівторок відбулись навчання KOV-79 SÄRTSU на випадок короткочасних і тривалих відключень електроенергії, в яких узяли участь кризові групи всіх самоврядувань Естонії та представники постачальників життєво важливих послуг.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Postimees.

"Обговорили потенційні небезпечні місця, готовність різних департаментів і районів міста та сценарії дій. Це коли електрики немає до 72 годин, а надворі мінус 15 градусів", – сказав один із керівників кризового штабу, голова муніципальної поліції Таллінна Айвар Тоомпере.

Навчання складалися з різних випадків, які розв'язувалися у формі обговорення в усіх органах місцевого самоврядування Естонії одночасно в режимі реального часу. Загальним керівником навчань і розробником навчань був Рятувальний департамент міста.

"Є багато поживи для роздумів, і безумовно є місця, над якими нам ще потрібно попрацювати. Мета навчань – знайти їх і знайти рішення, щоб краще справлятися з можливою реальною кризою", – сказав керівник кризового штабу віцемер Таллінна Володимир Свєт.

Він додав, що влада міста "готова до того, щоб не кидати талліннців одних у складних ситуаціях і всіляко їм допомагати".

Нагадаємо, що ще у вересні 2022 року прем'єрка Естонії Кая Каллас вже попереджала про можливі відключення електроенергії, після цього в країні почали скуповувати генератори.

На тлі енергетичного шантажу Росії в ЄС уже почали готувати плани на випадок екстреного відключення Литви, Латвії та Естонії від російської мережі.