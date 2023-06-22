У Польщі похоронне бюро вперше вийде на фондову біржу

Польська група компаній Klepsydra, яка є провідним гравцем на місцевому ринку похоронних послуг, оголосила про намір вийти на Варшавську фондову біржу, аби здобути провідний статус у своїй ніші.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Business Insider.

Klepsydra очікує, що протягом наступних п'яти років вона створить потужну групу капіталу, яка налічуватиме близько 20 компаній і матиме до 10% частки на ринку ритуальних послуг Польщі.

Наразі до групи входять три польські компанії, які провели майже 2000 похоронів і 8600 кремацій у 2022 році.

Мета Klepsydra – мати компанії, що працюють у великих містах Польщі, які виконують близько 1000 похоронів на рік. Для цього вона має намір залучити близько 30 мільйонів злотих (6,77 мільйона євро) на придбання компаній у секторі ритуальних послуг до кінця 2023 року.

Крім того, до кінця червня група планує завершити свою першу емісію акцій, в межах якої має намір залучити 6,75 мільйона злотих (1,52 мільйона євро). Перші виплати дивідендів плануються у 2025 році.

У 2022 році доходи групи Klepsydra зросли майже на 13% і становили 29,6 мільйона злотих. При цьому загальну вартість ринку там оцінюють у 4-5 мільярдів злотих на рік.

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