В Польше похоронное бюро впервые выйдет на фондовую биржу

Польская группа компаний Klepsydra, которая является ведущим игроком на местном рынке похоронных услуг, объявила о намерении выйти на Варшавскую фондовую биржу, чтобы получить ведущий статус в своей нише.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Business Insider.

Klepsydra ожидает, что в течение следующих пяти лет она создаст мощную группу капитала, которая будет насчитывать около 20 компаний и будет иметь до 10% доли на рынке ритуальных услуг Польши.

Сейчас в группу входят три польские компании, которые провели почти 2000 похорон и 8600 кремаций в 2022 году.

Цель Klepsydra – иметь компании, работающие в крупных городах Польши, которые выполняют около 1000 похорон в год. Для этого она намерена привлечь около 30 миллионов злотых (6,77 миллиона евро) на приобретение компаний в секторе ритуальных услуг до конца 2023 года.

Кроме того, до конца июня группа планирует завершить свою первую эмиссию акций, в рамках которой намерена привлечь 6,75 миллиона злотых (1,52 миллиона евро). Первые выплаты дивидендов планируются в 2025 году.

В 2022 году доходы группы Klepsydra выросли почти на 13% и составили 29,6 миллиона злотых. При этом общую стоимость рынка там оценивают в 4-5 миллиардов злотых в год.

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