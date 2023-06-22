Президент Литви: У новому пакеті санкцій проти Росії має бути "Росатом"

Литовський президент Гітанас Науседа в четвер закликав почати роботу над наступним, дванадцятим пакетом санкцій ЄС проти Росії, який має стосуватись зокрема російської ядерної енергетики.

Про це Науседа сказав під час зустрічі з послами держав ЄС у Вільнюсі, пише "Європейська правда" з посиланням на повідомлення його канцелярії.

Під час зустрічі з дипломатами президент Литви підкреслив, що для його держави ключовим пріоритетом є допомога Україні задля її перемоги над Росією. "Тільки перемога України може повернути мир і стабільність в Європу і наш регіон. Ми повинні допомогти Україні, надавши їй необхідну зброю", – сказав він.

Окремо Науседа наголосив на важливості санкцій ЄС проти Росії та привітав досягнуту напередодні домовленість послів держав Євросоюзу у Брюсселі щодо 11-го пакета санкцій.

"Для того, щоб санкції працювали ефективно, ми закликаємо уникати винятків, які створюють нові шляхи для обходу санкцій", – сказав він, закликавши розпочати роботу над 12-м пакетом санкцій ЄС уже зараз і включити до нього російську державну ядерну енергетичну компанію "Росатом".

Також литовський лідер повторив заклик до країн ЄС працювати над створенням міжнародного трибуналу для розслідування злочину агресії Росії, а також використати російські кошти, заморожені в країнах ЄС, для відновлення України після війни.

Крім того, він наголосив на підтримці Литвою євроатлантичної інтеграції України й висловив сподівання, що до кінця цього року Брюссель почне з Україною переговори про членство в Євросоюзі.

Одинадцятий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії містить, серед іншого, обмеження на імпорт російської трубопровідної нафти та контроль за суднами, що заходять в європейські порти.

Європейська комісія направила країнам-членам ЄС пропозиції щодо 11-го пакета санкцій проти РФ ще на початку травня. Проте посли ЄС тижнями не могли дійти згоди щодо пропозиції – це вдалось зробити лише 21 червня.