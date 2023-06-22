Президент Литвы: В новом пакете санкций против России должен быть "Росатом"

Литовский президент Гитанас Науседа в четверг призвал начать работу над следующим, двенадцатым пакетом санкций ЕС против России, который должен касаться в частности российской ядерной энергетики.

Об этом Науседа сказал во время встречи с послами государств ЕС в Вильнюсе, пишет "Европейская правда" со ссылкой на сообщение его канцелярии.

Во время встречи с дипломатами президент Литвы подчеркнул, что для его государства ключевым приоритетом является помощь Украине для ее победы над Россией. "Только победа Украины может вернуть мир и стабильность в Европу и наш регион. Мы должны помочь Украине, предоставив ей необходимое оружие", – сказал он.

Отдельно Науседа отметил важность санкций ЕС против России и приветствовал достигнутую накануне договоренность послов государств Евросоюза в Брюсселе по 11-му пакету санкций.

"Для того, чтобы санкции работали эффективно, мы призываем избегать исключений, которые создают новые пути для обхода санкций", – сказал он, призвав начать работу над 12-м пакетом санкций ЕС уже сейчас и включить в него российскую государственную ядерную энергетическую компанию "Росатом".

Также литовский лидер повторил призыв к странам ЕС работать над созданием международного трибунала для расследования преступления агрессии России, а также использовать российские средства, замороженные в странах ЕС, для восстановления Украины после войны.

Кроме того, он отметил поддержку Литвой евроатлантической интеграции Украины и выразил надежду, что до конца этого года Брюссель начнет с Украиной переговоры о членстве в Евросоюзе.

Одиннадцатый пакет санкций Европейского Союза против России содержит, среди прочего, ограничения на импорт российской трубопроводной нефти и контроль за судами, заходящими в европейские порты.

Европейская комиссия направила странам-членам ЕС предложения по 11-му пакету санкций против РФ еще в начале мая. Однако послы ЕС неделями не могли прийти к согласию по предложению – это удалось сделать только 21 июня.