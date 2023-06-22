Швейцарія надасть Україні допомогу в розмінуванні на 1,2 млн євро

Федеральна рада Швейцарії у четвер оголосила про новий пакет гуманітарної допомоги вартістю 1,2 мільярда швейцарських франків (1,22 мільйона євро), спрямований на допомогу в розмінуванні територій.

Про це йдеться в повідомленні Федеральної ради Швейцарії, яке цитує "Європейська правда".

Гуманітарну допомогу з розмінування територій для України підготує Федеральний департамент оборони, цивільного захисту та спорту Швейцарії (DDPS).

Швейцарська неурядова організація Digger Foundation, яка займається гуманітарним розмінуванням, передала Державній службі України з надзвичайних ситуацій дистанційно керовану машину для розмінування.

Окрім машини, DDPS передає Україні вантажівку, причіп і комплект запасних частин на три роки, а фахівці Digger Foundation проведуть тренінг із розмінування для представників української влади на місцях.

"Весь пакет допомоги на суму близько 1,2 мільйона швейцарських франків буде профінансовано за рахунок кредиту Збройних сил на оновлення особистого спорядження та техніки", – йдеться в повідомленні Федеральної ради.

Там також нагадують, що Швейцарія з літа 2022 року спільно із Женевським міжнародним центром з гуманітарного розмінування також проводить тренінги з гуманітарного розмінування для експертів з української цивільної влади.

Нагадаємо, минулого місяця після запеклих дебатів уряд Австрії оголосив про фінансування обладнання для розмінування в Україні на загальну суму 2 млн євро.