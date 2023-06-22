Швейцария предоставит Украине помощь в разминировании на 1,2 млн евро

Федеральный совет Швейцарии в четверг объявил о новом пакете гуманитарной помощи стоимостью 1,2 миллиона швейцарских франков (1,22 миллиона евро), направленный на помощь в разминировании территорий.

Об этом говорится в сообщении Федерального совета Швейцарии, которое цитирует "Европейская правда".

Гуманитарную помощь по разминированию территорий для Украины подготовит Федеральный департамент обороны, гражданской защиты и спорта Швейцарии (DDPS).

Швейцарская неправительственная организация Digger Foundation, которая занимается гуманитарным разминированием, передала Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям дистанционно управляемую машину для разминирования.

Кроме машины, DDPS передает Украине грузовик, прицеп и комплект запасных частей на три года, а специалисты Digger Foundation проведут тренинг по разминированию для представителей украинской власти на местах.

"Весь пакет помощи на сумму около 1,2 миллиона швейцарских франков будет профинансирован за счет кредита Вооруженных сил на обновление личного снаряжения и техники", – говорится в сообщении Федерального совета.

Там также напоминают, что Швейцария с лета 2022 года совместно с Женевским международным центром по гуманитарному разминированию также проводит тренинги по гуманитарному разминированию для экспертов из украинской гражданской власти.

Напомним, в прошлом месяце после ожесточенных дебатов правительство Австрии объявило о финансировании оборудования для разминирования в Украине на общую сумму 2 млн евро.