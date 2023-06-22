Стефанішина про оцінку виконання Україною рекомендацій ЄС: Дуже добрий результат

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євротлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вважає позитивною оцінку Європейською комісією прогресу, якого Україна досягла у виконанні рекомендацій для руху до членства в ЄС.

Таке вона заявила в інтерв’ю "РБК-Україна", повідомляє "Європейська правда".

За словами Стефанішиної, усна оцінка від Єврокомісії свідчить, що Україна досягла гарного результату на шляху до Євросоюзу, хоча й залишаються кроки, які вона має виконати.

"Я вважаю, що це дуже добрий результат. Я хочу нагадати, що деякі країни Західних Балкан роками йдуть до того прогресу, де ми є, і виконання однієї рекомендації – це фактично національне свято", – вважає вона.

Віцепрем’єрка вказала, що оцінка Єврокомісії дає Україні чіткі кроки, які вона має виконати до жовтня, зокрема ухвалення процедури відбору суддів КСУ, затвердження законодавства про протидію впливу олігархів, підзаконних актів щодо протидії відмиванню доходів, а також затвердження програми підтримки нацменшин.

"А найголовніша увага буде прикута до актикорупційного блоку – з огляду на майбутнє відновлення України та її підготовку до членства в ЄС", – розповіла Стефанішина.

У четвер Європейська комісія представила усну оцінку прогресу України на шляху до ЄС. Єврокомісія вважає, що Україна виконала в повному обсязі дві з семи умов, необхідних для початку переговорів про членство, за рештою умов досягнутий прогрес.

Як йшлося у статті "Європейської правди", доповідь ЄК щодо України загалом позитивна і має на меті допомогти Києву впоратися з проблемами – їх декілька, але у Брюсселі не вважають їх нездоланними.

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