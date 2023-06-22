Стефанишина об оценке выполнения Украиной рекомендаций ЕС: Очень хороший результат

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает положительной оценку Европейской комиссией прогресса, которого Украина достигла в выполнении рекомендаций для движения к членству в ЕС.

Такое она заявила в интервью "РБК-Украина", сообщает "Европейская правда".

По словам Стефанишиной, устная оценка от Еврокомиссии свидетельствует, что Украина достигла хорошего результата на пути в Евросоюз, хотя и остаются шаги, которые она должна выполнить.

"Я считаю, что это очень хороший результат. Я хочу напомнить, что некоторые страны Западных Балкан годами идут к тому прогрессу, где мы есть, и выполнение одной рекомендации – это фактически национальный праздник", – считает она.

Вице-премьер указала, что оценка Еврокомиссии дает Украине четкие шаги, которые она должна выполнить до октября, в частности принятие процедуры отбора судей КСУ, утверждение законодательства о противодействии влиянию олигархов, подзаконные акты по противодействию отмыванию доходов, а также утверждение программы поддержки нацменьшинств.

"А самое главное внимание будет приковано к актикорупционному блоку – учитывая будущее восстановление Украины и ее подготовку к членству в ЕС", – рассказала Стефанишина.

В четверг Европейская комиссия представила устную оценку прогресса Украины на пути к ЕС. Еврокомиссия считает, что Украина выполнила в полном объеме два из семи условий, необходимых для начала переговоров о членстве, по остальным условиям достигнут прогресс.

Как говорилось в статье "Европейской правды", доклад ЕК по Украине в целом положительный и имеет целью помочь Киеву справиться с проблемами – их несколько, но в Брюсселе не считают их непреодолимыми.

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