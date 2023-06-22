ЗМІ: ЄС зробить виняток у нових санкціях проти Росії для Угорщини – через метрополітен

Європейський Союз має намір передбачити виняток для Угорщини в останньому, одинадцятому пакеті санкцій проти Росії, аби дозволити імпорт товарів і послуг, необхідних для обслуговування будапештського метрополітену.

Про це стало відомо агенції Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

За інформацією Bloomberg, підтримані в середу послами ЄС санкції проти Росії передбачають винятки для деяких товарів, зокрема захисного скла, певних видів обладнання та клапанів, а також пов'язаної з ними технічної допомоги.

Серед інших товарів, що потрапляють під винятки санкційного режиму – телефонні апарати, сигнальні пристрої, а також вагони метро і трамваїв – загалом 14 тарифних кодів.

Як свідчить один із документів, який опинився в розпорядженні агенції, ці товари необхідні для експлуатації вагонів, що курсують на третій лінії метро в Будапешті.

Вагони метро угорської столиці обслуговуються російським ВАТ "Метровагонмаш", яке будує та обслуговує потяги метро. На початку року компанія потрапила під санкції США.

Востаннє застарілий рухомий склад лінії будапештського метро "Метровагонмаш" відремонтував у 2017 році, але на початку цього року повідомлялося, що чверть поїздів вийшли з ладу через проблеми з якістю.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан був затятим критиком санкцій ЄС проти Росії і підтримував тісні економічні зв'язки з Москвою після повномасштабного вторгнення в Україну. Водночас він підтримав усі обмеження ЄС на торгівлю з Росією, регулярно виторговуючи поступки – зокрема право продовжувати купувати російську нафту через Україну.

Європейська комісія направила країнам-членам ЄС пропозиції щодо 11-го пакета санкцій проти РФ ще на початку травня. Проте посли ЄС тижнями не могли дійти згоди щодо пропозиції – це вдалось зробити лише 21 червня.

Пакет все ще має бути офіційно схвалений державами-членами ЄС, перш ніж набуде чинності.