СМИ: ЕС сделает исключение в новых санкциях против России для Венгрии - из-за метрополитена

Европейский Союз намерен предусмотреть исключение для Венгрии в последнем, одиннадцатом пакете санкций против России, чтобы разрешить импорт товаров и услуг, необходимых для обслуживания будапештского метрополитена.

Об этом стало известно агентству Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

По информации Bloomberg, поддержанные в среду послами ЕС санкции против России предусматривают исключения для некоторых товаров, в частности защитного стекла, определенных видов оборудования и клапанов, а также связанной с ними технической помощи.

Среди других товаров, попадающих под исключение санкционного режима – телефонные аппараты, сигнальные устройства, а также вагоны метро и трамваев – всего 14 тарифных кодов.

Как свидетельствует один из документов, который оказался в распоряжении агентства, эти товары необходимы для эксплуатации вагонов, курсирующих на третьей линии метро в Будапеште.

Вагоны метро венгерской столицы обслуживаются российским ОАО "Метровагонмаш", которое строит и обслуживает поезда метро. В начале года она попала под санкции США.

Последний раз устаревший подвижной состав линии будапештского метро "Метровагонмаш" отремонтировал в 2017 году, но в начале этого года сообщалось, что четверть поездов вышла из строя из-за проблем с качеством.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан был ярым критиком санкций ЕС против России и поддерживал тесные экономические связи с Москвой после полномасштабного вторжения в Украину. В то же время он поддержал все ограничения ЕС на торговлю с Россией, регулярно выторговывая уступки – в частности право продолжать покупать российскую нефть через Украину.

Европейская комиссия направила странам-членам ЕС предложения по 11-му пакету санкций против РФ еще в начале мая. Однако послы ЕС неделями не могли прийти к согласию по предложению – это удалось сделать только 21 июня.

Пакет все еще должен быть официально одобрен государствами-членами ЕС, прежде чем вступит в силу.