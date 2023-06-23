Дуда поділився очікуваннями від саміту НАТО щодо України

Президент Польщі Анджей Дуда майже переконаний, що на саміті НАТО у Вільнюсі ухвалять рішення про створення Ради Україна-НАТО, та сподівається, що союзники зроблять "крок вперед" від рішення Бухарестського саміту.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю українським ЗМІ.

Дуда зазначив, що рішення про трансформацію Комісії Україна-НАТО у Раду Україна-НАТО – "фактично вже вирішене питання". "Рада буде набагато сильнішою структурою з точки зору здатності України "мобілізувати" НАТО у такій ситуації, коли це буде потрібно", – додав він.

Польский президент зазначив, що зі створенням такого формату співпраці позиція України як партнера Альянсу суттєво посилиться. Зокрема, Україна зможе ініціювати скликання засідання, якщо вважатиме, що ситуація вимагає цього.

"Звісно, було б набагато краще з моєї точки зору як президента Польщі, який бажає Україні всього найкращого, якби НАТО офіційно запросив Україну до членства. Тобто, якби Україна в результаті рішення найближчого саміту вже розпочала цей завершальний рух де-факто вступу. Це ще не означає вступу, але це не стільки світло, скільки маяк, який показує кінець шляху до НАТО", – зазначив він

Втім, за його словами, багато союзників скоріш за все ще не готові на такий крок.

"Але я вважаю, що ця вимога української влади, президента Володимира Зеленського, цей імпульс для України має бути дуже сильним і чітким, щоб це не було повторенням того, що сталося у Бухаресті. І я згоден з тим, що Україна сьогодні потребує набагато сильнішого сигналу і сподіваюся, що він буде згенерований", – додав Анджей Дуда.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що перше засідання Ради Україна-НАТО може відбутися вже на Вільнюському саміті. Він також пояснив відмінності нового органу від Комісії Україна-НАТО.

У Верховній Раді припускають, що у фінальному комюніке саміту НАТО у Вільнюсі буде обумовлено, що Україна стане членом НАТО, коли дозволять безпекові умови.

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