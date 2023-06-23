Дуда поделился ожиданиями от саммита НАТО по Украине

Президент Польши Анджей Дуда почти убежден, что на саммите НАТО в Вильнюсе примут решение о создании Совета Украина-НАТО, и надеется, что союзники сделают "шаг вперед" от решения Бухарестского саммита.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью украинским СМИ.

Дуда отметил, что решение о трансформации Комиссии Украина-НАТО в Совет Украина-НАТО – "фактически уже решенный вопрос". "Совет будет гораздо более сильной структурой с точки зрения способности Украины "мобилизовать" НАТО в такой ситуации, когда это потребуется", – добавил он.

Польский президент отметил, что с созданием такого формата сотрудничества позиция Украины как партнера Альянса существенно усилится. В частности, Украина сможет инициировать созыв заседания, если посчитает, что ситуация требует этого.

"Конечно, было бы гораздо лучше с моей точки зрения как президента Польши, который желает Украине всего наилучшего, если бы НАТО официально пригласил Украину к членству. То есть, если бы Украина в результате решения ближайшего саммита уже начала это завершающее движение де-факто вступления. Это еще не означает вступления, но это не столько свет, сколько маяк, который показывает конец пути в НАТО", – отметил он

Впрочем, по его словам, многие союзники, скорее всего, еще не готовы на такой шаг.

"Но я считаю, что это требование украинской власти, президента Владимира Зеленского, этот импульс для Украины должен быть очень сильным и четким, чтобы это не было повторением того, что произошло в Бухаресте. И я согласен с тем, что Украина сегодня нуждается в гораздо более сильном сигнале и надеюсь, что он будет сгенерирован", – добавил Анджей Дуда.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что первое заседание Совета Украина-НАТО может состояться уже на Вильнюсском саммите. Он также объяснил отличия нового органа от Комиссии Украина-НАТО.

В Верховной раде предполагают, что в финальном коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе будет оговорено, что Украина станет членом НАТО, когда позволят условия безопасности.

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