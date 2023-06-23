Дуда відповів тим, хто пропонує Україні поступитися територіями: Хай віддають свої

Президент Польщі Анджей Дуда прокоментував пропозиції деяких країн, які пропонують Україні піти на компроміс з РФ для завершення війни і поступитися територіями.

Про це Дуда сказав в інтерв’ю українським телеканалам, серед яких Еспресо, повідомляє "Європейська правда".

Польський президент пропонує ініціаторам таких "мирних" пропозицій віддати РФ свої території.

"Якщо вони готові з такою легкістю віддавати території, то вперед! Нехай віддають свої. Нехай Україна отримає назад Донецьк, Луганськ і Крим, а хтось натомість нехай віддасть шматок своєї території", – наголосив він.

За словами Дуди, "Росія буде щаслива, якщо отримає якийсь такий гарний шматок, скажімо, Середземного узбережжя".

Раніше глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що вимоги негайного припинення бойових дій в Україні наразі недоцільні, оскільки це означатиме успіх Росії.

Держсекретар США Ентоні Блінкен також відкинув заклики до припинення вогню або поступки українськими землями у будь-якій формулі "земля в обмін на мир" – перспективи, які, за його словами, представлятимуть "потьомкінський мир".