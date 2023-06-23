Дуда ответил тем, кто предлагает Украине поступиться территориями: Пусть отдают свои

Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал предложения некоторых стран, которые предлагают Украине пойти на компромисс с РФ для завершения войны и уступить территории.

Об этом Дуда сказал в интервью украинским телеканалам, среди которых Эспрессо, сообщает "Европейская правда".

Польский президент предлагает инициаторам таких "мирных" предложений отдать РФ свои территории.

"Если они готовы с такой легкостью отдавать территории, то вперед! Пусть отдают свои. Пусть Украина получит обратно Донецк, Луганск и Крым, а кто-то взамен пусть отдаст кусок своей территории", – подчеркнул он.

По словам Дуды, "Россия будет счастлива, если получит какой-то такой красивый кусок, скажем, Средиземного побережья".

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявлял, что требования немедленного прекращения боевых действий в Украине пока нецелесообразны, поскольку это будет означать успех России.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также отверг призывы к прекращению огня или уступки украинскими землями в любой формуле "земля в обмен на мир" – перспективы, которые, по его словам, будут представлять "потемкинский мир".