У Нідерландах міністр пішов у відставку через нестриману поведінку

Король Нідерландів у п’ятницю схвалив відставку міністра початкової та середньої освіти Денніса Вірсми, який потрапив у скандал через численні скарги на його нестриману поведінку та залякування підлеглих.

Про це йдеться в повідомленні уряду Нідерландів, пише "Європейська правда".

Вірсму звільнили з урядової посади за власним бажанням, а король, як ідеться в повідомленні, прийняв її "з великою пошаною, подякувавши йому (міністру. – Ред.) за численні важливі послуги, надані Королівству".

Як пишуть місцеві ЗМІ, приводом до відставки Вірсми стали численні звинувачення у нестриманій поведінці.

Скарги на чоловіка з’являлись ще тоді, коли він був членом парламенту від Народної партії за свободу і демократію (VVD) чинного прем’єр-міністра Марка Рютте, а у квітні на нього вже почали скаржитись під час роботи міністром.

На початку червня Вірсма на засіданні фракції VVD визнав, що іноді "був занадто гострим на язик і занадто агресивним" у спілкуванні, та пообіцяв виправитись. Але вже через тиждень на нього подали скаргу організатори освітнього заходу, який відвідував міністр.

У скарзі йшлось про "грубу й залякувальну поведінку" міністра, також стверджувалось, що він кричав на шкільних інспекторів.

Прем’єр Нідерландів Марк Рютте висловив жаль через відставку Вірсми, заявивши, що уряд "втратив людину, яка вклала в освіту своє серце і душу".

Вірсма – другий міністр четвертого уряду Рютте, який пішов у відставку. Минулого року пішов міністр сільського господарства Хенк Стагувер, заявивши, що він був "не тією людиною, яка пасує до цієї роботи".