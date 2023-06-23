В Нидерландах министр ушел в отставку из-за несдержанного поведения

Король Нидерландов в пятницу одобрил отставку министра начального и среднего образования Денниса Вирсмы, который попал в скандал из-за многочисленных жалоб на его несдержанное поведение и запугивание подчиненных.

Об этом говорится в сообщении правительства Нидерландов, пишет "Европейская правда".

Вирсму уволили с правительственной должности по собственному желанию, а король, как говорится в сообщении, принял ее "с большим уважением, поблагодарив его (министра. – Ред.) за многочисленные важные услуги, оказанные Королевству".

Как пишут местные СМИ, поводом к отставке Вирсмы стали многочисленные обвинения в несдержанном поведении.

Жалобы на мужчину появлялись еще тогда, когда он был членом парламента от Народной партии за свободу и демократию (VVD) действующего премьер-министра Марка Рютте, а в апреле на него уже начали жаловаться во время работы министром.

В начале июня Вирсма на заседании фракции VVD признал, что иногда "был слишком острым на язык и слишком агрессивным" в общении, и пообещал исправиться. Но уже через неделю на него подали жалобу организаторы образовательного мероприятия, которое посещал министр.

В жалобе говорилось о "грубом и запугивающем поведении" министра, также утверждалось, что он кричал на школьных инспекторов.

Премьер Нидерландов Марк Рютте выразил сожаление из-за отставки Вирсмы, заявив, что правительство "потеряло человека, который вложил в образование свое сердце и душу".

Вирсма – второй министр четвертого правительства Рютте, который ушел в отставку. В прошлом году ушел министр сельского хозяйства Хенк Стагувер, заявив, что он был "не тем человеком, который подходит к этой работе".