Міністри закордонних справ ЄС в понеділок обговорять війну в Україні

Війна Росії проти України стане головною темою зустрічі Ради міністрів ЄС із закордонних справ, яка відбудеться наступного понеділка, 26 червня, у Люксембурзі.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС, пише "Європейська правда".

"Рада міністрів закордонних справ зустрінеться в Люксембурзі, щоб обговорити російську агресію проти України", – йдеться у повідомленні щодо порядку денного зустрічі.

Потім міністри ЄС обміняються думками щодо відносин між ЄС та країнами Латинської Америки та Карибського басейну, а також проведуть дебати щодо цифрової дипломатії та, як очікується, затвердять висновки з цього питання.

Крім того, Рада ЄС обговорить Туніс, Вірменію та Азербайджан, а також діалог між Белградом і Приштиною.

Нагадаємо, у п’ятницю Рада Європейського Союзу затвердила 11-й пакет економічних та персональних санкцій проти Росії, головною метою якого є посилення запроваджених раніше обмежень і боротьба з обходом санкцій.