Министры иностранных дел ЕС в понедельник обсудят войну в Украине

Война России против Украины станет главной темой встречи Совета министров ЕС по иностранным делам, которая состоится в следующий понедельник, 26 июня, в Люксембурге.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС, пишет "Европейская правда".

"Совет министров иностранных дел встретится в Люксембурге, чтобы обсудить российскую агрессию против Украины", – говорится в сообщении относительно повестки дня встречи.

Затем министры ЕС обменяются мнениями относительно отношений между ЕС и странами Латинской Америки и Карибского бассейна, а также проведут дебаты по цифровой дипломатии и, как ожидается, утвердят выводы по этому вопросу.

Кроме того, Совет ЕС обсудит Тунис, Армению и Азербайджан, а также диалог между Белградом и Приштиной.

Напомним, в пятницу Совет Европейского Союза утвердил 11-й пакет экономических и персональных санкций против России, главной целью которого является усиление введенных ранее ограничений и борьба с обходом санкций.