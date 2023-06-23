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ЗМІ: Угорщина може зняти вето з виділення 500 млн євро з фонду ЄС, який допомагає Україні зброєю

П'ятниця, 23 червня 2023, 19:17

Угорщина може погодитись на виділення додаткових 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру – механізму, який компенсує вартість переданої державами-членами ЄС військової техніки Україні – після тижнів блокування.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації видання Euractiv.

За словами дипломатів ЄС, міністри мають дати зелене світло для початку роботи над виділенням Україні восьмого траншу з ЄФМ у розмірі 500 мільйонів євро для продовження компенсації постачання військової техніки країнами-членами ЄС.

Як повідомили Euractiv три дипломати ЄС, угода має бути формалізована вже в п’ятницю після завершення письмової процедури, оскільки Угорщина зрештою зняла своє вето.

Офіційно Будапешт стверджував, що Європейський фонд миру має допомагати не лише Україні, а й іншим державам світу. Але голова угорського МЗС Петер Сійярто також дав зрозуміти, що все це відбувається виключно через внесення Україною угорського OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни.

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Водночас, за даними Euractiv, Будапешт пов'язує ухвалення рішення про поповнення ЄФМ та виділення додаткових 500 мільйонів євро Україні з ухваленням нового пакета санкцій ЄС проти Росії та виключенням OTP Bank із українського "чорного списку".

Хоча в Угорщині розуміють, що на підтримку України буде виділено лише 1 мільярд євро із додаткового фінансування фонду, двоє дипломатів сказали Euractiv, що країни-члени ЄС ще не формалізували домовленості про конкретну суму.

Як відомо, міністри закордонних справ Європейського Союзу на зустрічі у понеділок, 26 червня, після багатомісячних переговорів готуються схвалити збільшення Європейського фонду миру, з якого фінансується військова допомога Україні, на 3,5 мільярда євро.

Рішення про збільшення обсягу ЄФМ міністри ЄС схвалять після того, як у середу відповідний крок погодили постійні представники держав-членів.

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