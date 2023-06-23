Глава Генштабу Сербії попросив НАТО захистити косовських сербів

Командувач сербської армії Мілан Мойсілович у п'ятницю закликав миротворців НАТО та інші міжнародні організації посилити заходи із захисту сербської меншини в Косові.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Заклик генерала Мойсіловича пролунав наступного дня після того, як ЄС, Сербія і Косово не змогли досягти прориву в переговорах, спрямованих на припинення сутичок в населених переважно сербами районах на півночі Косова.

У рідкісному публічному виступі Мойсілович заявив, що він звернувся до миротворчої місії під проводом НАТО KFOR та інших міжнародних організацій з проханням вжити термінових заходів для захисту етнічних сербів у цих районах.

"Завдяки... професійній співпраці, яку ми маємо, я поінформував командувача KFOR, що ми з великою тривогою стежимо за подіями, і що необхідно вжити термінових заходів для захисту сербського народу", – сказав Мойсілович журналістам.

"Сьогодні очевидно, що міжнародне співтовариство не виконує своїх зобов'язань", – додав він.

Сутички спалахнули в чотирьох муніципалітетах на півночі Косова наприкінці минулого місяця після того, як мери, етнічні албанці, вступили на посаду після місцевих виборів, явка на яких склала лише 3,5%. Етнічні серби, які складають більшість населення регіону, бойкотували голосування.

Кілька сербів косовська поліція затримала під час і після протестів. У відповідь на це президент Сербії Александар Вучич у травні розмістив сербські війська біля косовського кордону.

"Сербські збройні сили, відповідно до Конституції і Статуту ООН, якщо вони отримають наказ... повністю виконають всі свої завдання у зв'язку із загальною кризою безпеки", – заявив Мойсілович у п'ятницю, не уточнюючи деталей.

Напруженість у відносинах між Белградом і Приштиною різко зросла минулого тижня, коли сербська поліція зааарештувала трьох косовських поліцейських, заявивши, що вони перетнули кордон між двома країнами. Приштина стверджує, що вони були заарештовані на території Косова.

Етнічні албанці складають понад 90% населення Косова, тоді як серби становлять більшість у чотирьох північних районах.

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