Глава Генштаба Сербии попросил НАТО защитить косовских сербов

Командующий сербской армии Милан Мойсилович в пятницу призвал миротворцев НАТО и другие международные организации усилить меры по защите сербского меньшинства в Косово.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Призыв генерала Мойсиловича прозвучал на следующий день после того, как ЕС, Сербия и Косово не смогли достичь прорыва в переговорах, направленных на прекращение столкновений в населенных преимущественно сербами районах на севере Косово.

В редком публичном выступлении Мойсилович заявил, что он обратился к миротворческой миссии под руководством НАТО KFOR и другим международным организациям с просьбой принять срочные меры для защиты этнических сербов в этих районах.

"Благодаря ... профессиональному сотрудничеству, которое мы имеем, я проинформировал командующего KFOR, что мы с большой тревогой следим за событиями, и что необходимо принять срочные меры для защиты сербского народа", – сказал Мойсилович журналистам.

"Сегодня очевидно, что международное сообщество не выполняет своих обязательств", – добавил он.

Стычки вспыхнули в четырех муниципалитетах на севере Косово в конце прошлого месяца после того, как мэры, этнические албанцы, вступили в должность после местных выборов, явка на которых составила лишь 3,5%. Этнические сербы, которые составляют большинство населения региона, бойкотировали голосование.

Несколько сербов косовская полиция задержала во время и после протестов. В ответ на это президент Сербии Александар Вучич в мае разместил сербские войска у косовской границы.

"Сербские вооруженные силы, в соответствии с Конституцией и Уставом ООН, если они получат приказ... полностью выполнят все свои задачи в связи с общим кризисом безопасности", – заявил Мойсилович в пятницу, не уточняя деталей.

Напряженность в отношениях между Белградом и Приштиной резко возросла на прошлой неделе, когда сербская полиция арестовала трех косовских полицейских, заявив, что они пересекли границу между двумя странами. Приштина утверждает, что они были арестованы на территории Косово.

Этнические албанцы составляют более 90% населения Косово, тогда как сербы составляют большинство в четырех северных районах.

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