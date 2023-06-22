Лідери Косова й Сербії, як і обіцяли, відмовились від спільної зустрічі в Брюсселі

Прем’єр-міністр частково визнаного Косова Альбін Курті та президент Сербії Александар Вучич прибули в Брюссель для переговорів із представниками ЄС для врегулювання ситуації в регіоні, та відмовились від спільної зустрічі.

Про це на брифінгу оголосив топ-дипломат ЄС Жозеп Боррель, передає кореспондент "Європейської правди".

"Сьогодні разом зі спецпредставником ЄС паном Лайчаком останні понад чотири години ми спершу переговорили з президентом Курті, потім – із президентом Вучичем на окремих зустрічах – спільної зустрічі не було – аби спробувати знайти рішення або принаймні шлях уперед", – оголосив Боррель.

Він виклав пропозиції Брюсселя, покликані нормалізувати відносини між обома країнами. ЄС пропонує, щоб Косово негайно припинило поліцейські операції біля будівель муніципалітетів на півночі Косова, а обрані на остнніх виборах мери тимчасово виконували обов’язки в іншому місці.

Натомість Сербія має гарантувати, що протестувальники – косовські серби – відійдуть від будівель одночасно з косовською поліцією.

За словами топ-дипломата ЄС, обидві сторони погодились із необхідністю проведення дострокових місцевих виборів у північних муніципалітетах Косова. "Ми ще не там, але принаймні знаємо, як рухатись далі з урахуванням різних процедур та альтернатив", – додав він.

Окремо Боррель анонсував, що Євросоюз розслідує ситуацію із затриманням трьох косовських поліцейських у Сербії та продовжуватиме вимагати їхнього звільнення Белградом.

Між Сербією та Косовом в останні тижні загострилась напруженість через протести в північних косовських муніципалітетах, населених переважно сербами, де за вкрай низької явки – в районі 4% – відбулись місцеві вибори.

Протести сербів призвели до сутичок за участі миротворців НАТО у Косові, а також звинувачень у бік Приштини з боку Заходу через відмову йти на деескалацію.

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