Укр Рус Eng

Голова Євроради назвав заколот в РФ "внутрішньою справою"

Субота, 24 червня 2023, 14:25

Голова Європейської Ради Шарль Мішель, коментуючи події в Росії, назвав їх "внутрішньою справою" країни.

Про це він написав у себе в Twitter, пише "Європейська правда".

Мішель зазначив, що перебуває у контакті з лідерами країн ЄС і Групи семи через ситуацію в Росії.

Він додав, що уважно стежить за розвитком подій в РФ.

"Це, очевидно, внутрішнє російське питання. Наша підтримка України та Володимира Зеленського є непохитною", – наголосив Мішель.

Як відомо, з вечора 23 червня у Росії розгортається фактично силове протистояння між керівником ПВК "Вагнер" і офіційною російською верхівкою. 

Пригожин стверджує, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром, збирається "на Москву", а також що його вояки збили вже три російських вертольоти.

У Москві запровадили режим контртерористичної операції, Владімір Путін у спеціальному зверненні заговорив про громадянську війну і заколот.

Розвідка Британії констатувала, що ці події є найсерйознішим викликом для Росії як держави за останній час. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Росія