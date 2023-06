Голова Євроради назвав заколот в РФ "внутрішньою справою"

Голова Європейської Ради Шарль Мішель, коментуючи події в Росії, назвав їх "внутрішньою справою" країни.

Про це він написав у себе в Twitter, пише "Європейська правда".

Мішель зазначив, що перебуває у контакті з лідерами країн ЄС і Групи семи через ситуацію в Росії.

Він додав, що уважно стежить за розвитком подій в РФ.

"Це, очевидно, внутрішнє російське питання. Наша підтримка України та Володимира Зеленського є непохитною", – наголосив Мішель.

Closely monitoring the situation in Russia as it unfolds.



In touch with European leaders and @G7 partners.



This is clearly an internal Russian issue.



Our support for Ukraine and @ZelenskyyUa is unwavering.