Голова Євроради назвав заколот в РФ "внутрішньою справою"
Голова Європейської Ради Шарль Мішель, коментуючи події в Росії, назвав їх "внутрішньою справою" країни.
Про це він написав у себе в Twitter, пише "Європейська правда".
Мішель зазначив, що перебуває у контакті з лідерами країн ЄС і Групи семи через ситуацію в Росії.
Він додав, що уважно стежить за розвитком подій в РФ.
"Це, очевидно, внутрішнє російське питання. Наша підтримка України та Володимира Зеленського є непохитною", – наголосив Мішель.
Closely monitoring the situation in Russia as it unfolds.— Charles Michel (@CharlesMichel) June 24, 2023
In touch with European leaders and @G7 partners.
This is clearly an internal Russian issue.
Our support for Ukraine and @ZelenskyyUa is unwavering.
Як відомо, з вечора 23 червня у Росії розгортається фактично силове протистояння між керівником ПВК "Вагнер" і офіційною російською верхівкою.
Пригожин стверджує, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром, збирається "на Москву", а також що його вояки збили вже три російських вертольоти.
У Москві запровадили режим контртерористичної операції, Владімір Путін у спеціальному зверненні заговорив про громадянську війну і заколот.
Розвідка Британії констатувала, що ці події є найсерйознішим викликом для Росії як держави за останній час.