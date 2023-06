Председатель Евросовета назвал мятеж в РФ "внутренним делом"

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель, комментируя события в России, назвал их "внутренним делом" страны.

Об этом он написал у себя в Twitter, пишет "Европейская правда".

Мишель отметил, что находится в контакте с лидерами стран ЕС и Группы семи из-за ситуации в России.

Он добавил, что внимательно следит за развитием событий в РФ.

"Это, очевидно, внутренний российский вопрос. Наша поддержка Украины и Владимира Зеленского является непоколебимой", – подчеркнул Мишель.

