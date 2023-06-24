Спікерка Сейму Литви: Хочеться, щоб безумство Пригожина наблизило перемогу України

Cпікерка литовського Сейму Вікторія Чміліте-Нільсен, коментуючи події в РФ, виразила сподівання, що "безумство" ватажка групи Вагнера Євгєнія Пригожина наблизить перемогу України.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", вона написала у Facebook.

"Вивільнене абсолютне зло, жорстокість і безкарність неминуче обертаються проти своїх "визволителів". Рано чи пізно стає неможливо приховати поразки на полі бою, так звані "м'ясні штурми", – зазначила Чміліте-Нільсен.

Вона додала, що спостерігаючи за подіями, що розгортаються в РФ зараз, "хочеться побажати, щоб безумство Пригожина, продиктоване відчуттям поразки, стало ще одним поворотним моментом, що наближає перемогу України".

Як відомо, з вечора 23 червня у Росії розгортається фактично силове протистояння між керівником ПВК "Вагнер" і офіційною російською верхівкою.

Пригожин стверджує, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром, збирається "на Москву", а також що його вояки збили вже три російських вертольоти.

Розвідка Британії констатувала, що ці події є найсерйознішим викликом для Росії як держави за останній час.

Лідери низки європейських країн заявили, що уважно стежать за розвитком події в РФ.