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Спікерка Сейму Литви: Хочеться, щоб безумство Пригожина наблизило перемогу України

Субота, 24 червня 2023, 14:38

Cпікерка литовського Сейму Вікторія Чміліте-Нільсен, коментуючи події в РФ, виразила сподівання, що "безумство" ватажка групи Вагнера Євгєнія Пригожина наблизить перемогу України.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", вона написала у Facebook.

"Вивільнене абсолютне зло, жорстокість і безкарність неминуче обертаються проти своїх "визволителів". Рано чи пізно стає неможливо приховати поразки на полі бою, так звані "м'ясні штурми", – зазначила Чміліте-Нільсен.

Вона додала, що спостерігаючи за подіями, що розгортаються в РФ зараз, "хочеться побажати, щоб безумство Пригожина, продиктоване відчуттям поразки, стало ще одним поворотним моментом, що наближає перемогу України".

Як відомо, з вечора 23 червня у Росії розгортається фактично силове протистояння між керівником ПВК "Вагнер" і офіційною російською верхівкою. 

Пригожин стверджує, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром, збирається "на Москву", а також що його вояки збили вже три російських вертольоти.

Розвідка Британії констатувала, що ці події є найсерйознішим викликом для Росії як держави за останній час. 

Лідери низки європейських країн заявили, що уважно стежать за розвитком події в РФ.

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Литва Росія