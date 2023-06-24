Спикер Сейма Литвы: Хочется, чтобы безумие Пригожина приблизило победу Украины

Спикер литовского Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, комментируя события в РФ, выразила надежду, что "безумие" главаря группы Вагнера Евгения Пригожина приблизит победу Украины.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", она написала в Facebook.

"Высвобожденное абсолютное зло, жестокость и безнаказанность неизбежно оборачиваются против своих "освободителей". Рано или поздно становится невозможно скрыть поражения на поле боя, так называемые "мясные штурмы", – отметила Чмилите-Нильсен.

Она добавила, что наблюдая за событиями, разворачивающимися в РФ сейчас, "хочется пожелать, чтобы безумие Пригожина, продиктованное ощущением поражения, стало еще одним поворотным моментом, приближающим победу Украины".

Как известно, с вечера 23 июня в России разворачивается фактически силовое противостояние между руководителем ЧВК "Вагнер" и официальной российской верхушкой.

Пригожин утверждает, что взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, в частности аэродром, собирается "на Москву", а также что его воины сбили уже три российских вертолета.

Разведка Британии констатировала, что эти события - самый серьезный вызов для России как государства за последнее время.

Лидеры ряда европейских стран заявили, что внимательно следят за развитием ситуации в РФ.