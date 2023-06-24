Молдова рекомендувала своїм громадянам не відвідувати регіони РФ на кордоні з Україною

Міністерство закордонних справ і євроінтеграції Молдови на тлі збройного заколоту в РФ рекомендувало громадянам країни не відвідувати російські регіони, що межують з Україною.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на пресслужбу молдавського зовнішньополітичного відомства.

Попередження пов’язане із напруженою ситуацією в РФ.

"Міністерство закордонних справ і європейської інтеграції рекомендує всім громадянам Республіки Молдова уникати відвідування регіонів, розташованих на кордоні з Україною, через наявні загрози безпеці в Російській Федерації. Крім того, рекомендується покинути ці регіони, якщо ви вже перебуваєте там", – йдеться у повідомленні.

У разі надзвичайної ситуації громадяни Молдови можуть звернутися телефоном у молдовське посольство в РФ.

Як відомо, з вечора 23 червня у Росії розгортається фактично силове протистояння між керівником ПВК "Вагнер" і офіційною російською верхівкою.

Пригожин стверджує, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром, збирається "на Москву", а також що його вояки збили вже три російських вертольоти.

Розвідка Британії констатувала, що ці події є найсерйознішим викликом для Росії як держави за останній час.

Лідери низки європейських країн заявили, що уважно стежать за розвитком події в РФ.