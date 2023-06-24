Молдова рекомендовала своим гражданам не посещать регионы РФ на границе с Украиной

Министерство иностранных дел и евроинтеграции Молдовы на фоне вооруженного мятежа в РФ рекомендовало гражданам страны не посещать российские регионы, граничащие с Украиной.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу молдавского внешнеполитического ведомства.

Предупреждение связано с напряженной ситуацией в РФ.

"Министерство иностранных дел и европейской интеграции рекомендует всем гражданам Республики Молдова избегать посещения регионов, расположенных на границе с Украиной, из-за имеющихся угроз безопасности в Российской Федерации. Кроме того, рекомендуется покинуть эти регионы, если вы уже находитесь там", – говорится в сообщении.

В случае чрезвычайной ситуации граждане Молдовы могут обратиться по телефону в молдавское посольство в РФ.

Как известно, с вечера 23 июня в России разворачивается фактически силовое противостояние между руководителем ЧВК "Вагнер" и официальной российской верхушкой.

Пригожин утверждает, что взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, в частности аэродром, собирается "на Москву", а также что его воины сбили уже три российских вертолета.

Разведка Британии констатировала, что эти события - самый серьезный вызов для России как государства за последнее время.

Лидеры ряда европейских стран заявили, что внимательно следят за развитием ситуации в РФ.