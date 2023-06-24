Молдова рекомендовала своим гражданам не посещать регионы РФ на границе с Украиной
Министерство иностранных дел и евроинтеграции Молдовы на фоне вооруженного мятежа в РФ рекомендовало гражданам страны не посещать российские регионы, граничащие с Украиной.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу молдавского внешнеполитического ведомства.
Предупреждение связано с напряженной ситуацией в РФ.
"Министерство иностранных дел и европейской интеграции рекомендует всем гражданам Республики Молдова избегать посещения регионов, расположенных на границе с Украиной, из-за имеющихся угроз безопасности в Российской Федерации. Кроме того, рекомендуется покинуть эти регионы, если вы уже находитесь там", – говорится в сообщении.
В случае чрезвычайной ситуации граждане Молдовы могут обратиться по телефону в молдавское посольство в РФ.
Как известно, с вечера 23 июня в России разворачивается фактически силовое противостояние между руководителем ЧВК "Вагнер" и официальной российской верхушкой.
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Разведка Британии констатировала, что эти события - самый серьезный вызов для России как государства за последнее время.
Лидеры ряда европейских стран заявили, что внимательно следят за развитием ситуации в РФ.