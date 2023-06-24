Боррель обговорив ситуацію в РФ із главами МЗС країн G7
Високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель обговорив поточну ситуацію в Росії із міністрами закордонних справ країн Групи семи.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Боррель написав у Twitter.
"Щойно розмовляв з міністрами закордонних справ G7, щоб обмінятися думками щодо ситуації в Росії", – зазначив Боррель.
Він додав, що напередодні засідання Ради ЄС у закордонних справах займається координацією дії всередині Європейського Союзу і задіяв департамент кризового реагування та планування.
"Наша підтримка України залишається незмінною", – додав він.
Had a call with @G7 Foreign Ministers to exchange views on the situation in Russia.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 24, 2023
Ahead of Monday’s EU Foreign Affairs Council, I am coordinating inside the European Union and have activated the crisis response centre.
Our support to Ukraine continues unabated.
Раніше повідомлялося, що ані Європейський Союз, ані НАТО не планують проводити екстрених зустрічей у зв’язку зі збройним заколотом у Росії.
Як відомо, з вечора 23 червня у Росії розгортається фактично силове протистояння між керівником ПВК "Вагнер" і офіційною російською верхівкою.
Пригожин стверджує, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром, збирається "на Москву", а також що його вояки збили вже три російських вертольоти.
У Москві запровадили режим контртерористичної операції, Владімір Путін у спеціальному зверненні заговорив про громадянську війну і заколот.
Розвідка Британії констатувала, що ці події є найсерйознішим викликом для Росії як держави за останній час.