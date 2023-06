Боррель обговорив ситуацію в РФ із главами МЗС країн G7

Високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель обговорив поточну ситуацію в Росії із міністрами закордонних справ країн Групи семи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Боррель написав у Twitter.

"Щойно розмовляв з міністрами закордонних справ G7, щоб обмінятися думками щодо ситуації в Росії", – зазначив Боррель.

Він додав, що напередодні засідання Ради ЄС у закордонних справах займається координацією дії всередині Європейського Союзу і задіяв департамент кризового реагування та планування.

"Наша підтримка України залишається незмінною", – додав він.

