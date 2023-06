Боррель обсудил ситуацию в РФ с главами МИД стран G7

Высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель обсудил текущую ситуацию в России с министрами иностранных дел стран Группы семи.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Боррель написал в Twitter.

"Только что разговаривал с министрами иностранных дел G7, чтобы обменяться мнениями о ситуации в России", – отметил Боррель.

Он добавил, что накануне заседания Совета ЕС по иностранным делам занимается координацией действия внутри Европейского Союза и задействовал департамент кризисного реагирования и планирования.

"Наша поддержка Украины остается неизменной", – добавил он.

