Боррель обсудил ситуацию в РФ с главами МИД стран G7
Высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель обсудил текущую ситуацию в России с министрами иностранных дел стран Группы семи.
Как сообщает "Европейская правда", об этом Боррель написал в Twitter.
"Только что разговаривал с министрами иностранных дел G7, чтобы обменяться мнениями о ситуации в России", – отметил Боррель.
Он добавил, что накануне заседания Совета ЕС по иностранным делам занимается координацией действия внутри Европейского Союза и задействовал департамент кризисного реагирования и планирования.
"Наша поддержка Украины остается неизменной", – добавил он.
Had a call with @G7 Foreign Ministers to exchange views on the situation in Russia.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 24, 2023
Ahead of Monday’s EU Foreign Affairs Council, I am coordinating inside the European Union and have activated the crisis response centre.
Our support to Ukraine continues unabated.
Ранее сообщалось, что ни Европейский Союз, ни НАТО не планируют проводить экстренных встреч в связи с вооруженным мятежом в России.
Как известно, с вечера 23 июня в России разворачивается фактически силовое противостояние между руководителем ЧВК "Вагнер" и официальной российской верхушкой.
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В Москве ввели режим контртеррористической операции, Владимир Путин в специальном обращениии заговорил о гражданской войне и мятеже.
Разведка Британии констатировала, что эти события - самый серьезный вызов для России как государства за последнее время.