Зараз ситуація для Путіна дуже серйозна - глава Міноборони Естонії

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур вважає, що ситуація зі збройним заколотом в РФ є дуже серйозною для глави Кремля Владіміра Путіна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

За словами естонського міністра, поки рано давати оцінку поточній ситуації в Росії.

"Ще рано сказати – це громадянська війна чи бунт, чи революція, тому що приходить багато різної інформації. Але якщо подивитися на ситуацію цілком, то зрозуміло, що все дуже серйозно, якщо вже президент зробив заяву і сказав, що всі, хто приєдналися до цього бунту, будуть знищені. Це означає, що для президента Росії це дуже серйозна ситуація", – сказав він.

Як відомо, з вечора 23 червня у Росії розгортається фактично силове протистояння між керівником ПВК "Вагнер" і офіційною російською верхівкою.

Пригожин стверджує, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром і збирається "на Москву".

Владімір Путін у спеціальному зверненні заговорив про громадянську війну і заколот.

Розвідка Британії констатувала, що ці події є найсерйознішим викликом для Росії як держави за останній час.