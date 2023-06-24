Сейчас ситуация для Путина очень серьезная - глава Минобороны Эстонии

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур считает, что ситуация с вооруженным мятежом в РФ является очень серьезной для главы Кремля Владимира Путина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

По словам эстонского министра, пока рано давать оценку текущей ситуации в России.

"Еще рано сказать – это гражданская война или бунт, или революция, потому что приходит много разной информации. Но если посмотреть на ситуацию целиком, то понятно, что все очень серьезно, раз уж президент сделал заявление и сказал, что все, кто присоединились к этому бунту, будут уничтожены. Это означает, что для президента России это очень серьезная ситуация", – сказал он.

Как известно, с вечера 23 июня в России разворачивается фактически силовое противостояние между руководителем ЧВК "Вагнер" и официальной российской верхушкой.

Пригожин утверждает, что взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, в частности аэродром и собирается "на Москву".

Владимир Путин в специальном обращении заговорил о гражданской войне и мятеже.

Разведка Британии констатировала, что эти события являются самым серьезным вызовом для России как государства за последнее время.