Тихановська закликала силовиків Білорусі вигнати армію РФ з країни

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська звернулася до силовиків Білорусі із закликом вигнати російську армію з країни.

Про це вона сказала у відеозверненні, повідомляє "Європейська правда".

"Путін може спробувати втягнути білоруських військових у свій внутрішній конфлікт, щоб він став і нашим конфліктом. Я хочу закликати білоруських дипломатів, військових і силовиків пам'ятати, що у нас свої національні інтереси. Путін і Пригожин – не друзі Білорусі. Ви не зобов'язані обирати їхній бік. Білоруси повинні захищати свою країну", – зазначила Тихановська.

Тихановська наголосила, що зараз у військових Білорусі є найкращий шанс для того, щоб "вигнати російських військових із країни".

Вона також заявила про створення оперативного штабу, в який запросила представників демократичних структур, полку Калиновського та білоруських добровольців.

Із відеозверненням також виступив командир полка Калиновского із позивним "Кит".

"Сприятливі умови для знищення диктатури неухильно наближаються. Це початок кінця великої тиранії", – сказав він.

Він закликав білоруських військових не брати участі у внутрішньому конфлікті Росії.

"Для білорусів важливе інше: наближається час, коли перед вами постане вибір – виконати злочинний наказ чи виконати присягу, яку ви дали на вірність білоруському народу. Ми маємо на території Білорусі залізний резерв, до якого входять чинні військові, військові запасу і просто громадяни, які готові діяти і звільняти Білорусь від диктатури та окупації. Нам будуть потрібні люди для рішучих дій", – зазначив військовий.

Він закликав готуватися до вступу до загонів самооборони.

"Військові, резервісти, білоруси, чекайте нашого сигналу. Час свободи наближається", – додав він.

Як відомо, з вечора 23 червня у Росії розгортається фактично силове протистояння між керівником ПВК "Вагнер" і офіційною російською верхівкою.

Владімір Путін у спеціальному зверненні заговорив про громадянську війну і заколот.

На тлі збройного заколоту Путін говорив із самопроголошеним лідером Білорусі Александром Лукашенком.