Тихановская призвала силовиков Беларуси выгнать армию РФ из страны

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к силовикам Беларуси с призывом изгнать российскую армию из страны.

Об этом она сказала в видеообращении, сообщает "Европейская правда".

"Путин может попытаться втянуть белорусских военных в свой внутренний конфликт, чтобы он стал и нашим конфликтом. Я хочу призвать белорусских дипломатов, военных и силовиков помнить, что у нас свои национальные интересы. Путин и Пригожин – не друзья Беларуси. Вы не обязаны выбирать их сторону. Белорусы должны защищать свою страну", – отметила Тихановская.

Тихановская подчеркнула, что сейчас у военных Беларуси есть лучший шанс для того, чтобы "выгнать российских военных из страны".

Она также заявила о создании оперативного штаба, в который пригласила представителей демократических структур, полка Калиновского и белорусских добровольцев.

С видеообращением также выступил командир полка Калиновского с позывным "Кит".

"Благоприятные условия для уничтожения диктатуры неуклонно приближаются. Это начало конца великой тирании", – сказал он.

Он призвал белорусских военных не участвовать во внутреннем конфликте России.

"Для белорусов важно другое: приближается время, когда перед вами встанет выбор – выполнить преступный приказ или выполнить присягу, которую вы дали на верность белорусскому народу. Мы имеем на территории Беларуси железный резерв, в который входят действующие военные, военные запаса и просто граждане, которые готовы действовать и освобождать Беларусь от диктатуры и оккупации. Нам будут нужны люди для решительных действий", – отметил военный.

Он призвал готовиться к вступлению в отряды самообороны.

"Военные, резервисты, белорусы, ждите нашего сигнала. Время свободы приближается", – добавил он.

Как известно, с вечера 23 июня в России разворачивается фактически силовое противостояние между руководителем ЧВК "Вагнер" и официальной российской верхушкой.

Владимир Путин в специальном обращении заговорил о гражданской войне и мятеже.

На фоне вооруженного мятежа Путин говорил с самопровозглашенным лидером Беларуси Александром Лукашенко.