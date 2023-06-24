Канцлер Австрії про заколот в РФ: Ядерна зброя не повинна потрапити в чужі руки

Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер, коментуючи події в Росії, наголосив на важливості не допустити потрапляння ядерної зброї до чужих рук.

Про це він сказав на "Європейському форумі" в Геттвайгу, повідомляє "Європейська правда з посиланням на ORF.

"Ядерна зброя не повинна потрапити в чужі руки", – сказав він.

Австрійський канцлер додав, що перебуває в контакті з колегами з ЄС.

Крім того, за його словами, західні спецслужби постійно аналізують ситуацію в Росії.

Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євгєній Пригожин заявив, що 25 тисяч його найманців нібито йдуть "відновлювати справедливість".

Зранку 24 червня Пригожин заявив, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром, збирається "на Москву". Найманці ПВК "Вагнер" також захопили військові об'єкти у Воронежі.

Владімір Путін в екстреному зверенні заявив, що Росія веде "боротьбу за виживання", і в країні намагаються "організувати заколот".

Розвідка Британії констатувала, що ці події є найсерйознішим викликом для Росії як держави за останній час.

Лідери низки європейських країн заявили, що уважно стежать за розвитком події в РФ.