Канцлер Германии о мятеже в РФ: Ядерное оружие не должно попасть в чужие руки

Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер, комментируя события в России, подчеркнул важность не допустить попадания ядерного оружия в чужие руки.

Об этом он сказал на "Европейском форуме" в Геттвайге, сообщает "Европейская правда со ссылкой на ORF.

"Ядерное оружие не должно попасть в чужие руки", – сказал он.

Немецкий канцлер добавил, что находится в контакте с коллегами из ЕС.

Кроме того, по его словам, западные спецслужбы постоянно анализируют ситуацию в России.

Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что 25 тысяч его наемников якобы идут "восстанавливать справедливость".

Утром 24 июня Пригожин заявил, что взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, в том числе аэродром, собирается "на Москву". Наемники ЧВК "Вагнер" также захватили военные объекты в Воронеже.

Владимир Путин в экстренном обращении заявил, что Россия ведет "борьбу за выживание", и в стране пытаются "организовать мятеж".

Разведка Британии констатировала, что эти события - самый серьезный вызов для России как государства за последнее время.

Лидеры ряда европейских стран заявили, что внимательно следят за развитием ситуации в РФ.