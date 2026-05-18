Reuters: США вирішили знову продовжити дію винятку з нафтових санкцій проти РФ

Адміністрація США планує продовжити дію тимчасового винятку із санкцій щодо російської нафти, термін якого закінчився в суботу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на джерела.

Про таке рішення стало відомо лише за два дні після того, як Вашингтон відновив санкції проти російської нафти, не продовживши дію винятку.

За словами джерел, США змінили своє рішення через те, що кілька країн попросили більше часу для купівлі нафти з РФ. Як зазначає Reuters, послаблення обмежень діятиме ще місяць.

Зазначимо, що Сполучені Штати пішли на послаблення санкцій проти російської нафти, яка вже була завантажена на танкери, у спробах пом'якшити дефіцит поставок нафти та врегулювати високі ціни, спричинені закриттям Іраном Ормузької протоки.

Ці винятки викликали суперечки, особливо серед європейських союзників, які вважають санкції необхідними для позбавлення Росії доходів від продажу нафти та позбавлення Москви фінансування для війни в Україні.

Однак деякі країни, зокрема Індія та Індонезія, звертались до США з проханням продовжити винятки із санкцій, оскільки війна з Іраном і майже повне закриття Ормузької протоки щодня позбавляють світові ринки мільйонів барелів нафти.

Трамп раніше заявляв, що американські санкції проти російської нафти будуть відновлені щойно завершиться криза на Близькому Сході.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський висловлював нерозуміння тому, як США можуть знімати санкції з РФ.