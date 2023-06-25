Начало суда над Трампом по секретным документам могут отложить на конец года

Спецпрокурор США Джек Смит ходатайствует об отложении судебного процесса над экс-президентом Дональдом Трампом по обвинениям в ненадлежащем обращении секретных правительственных документов и препятствовании правосудию с августа на декабрь.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Ранее на этой неделе окружной судья США Айлин Кэннон назначила начальную дату судебного заседания по делу о секретных документах на 14 августа.

Но Смит, который просит отложить начало суда до 11 декабря, в ходатайстве в суд отметил, что нынешняя дата "лишит сторону защиты и сторону обвинения надлежащего времени, необходимого для тщательной подготовки".

Спецпрокурор добавил, что адвокаты Трампа не возражают против переноса даты начала процесса, но могут подать ходатайство против графика обвинения.

На прошлой неделе Трамп предстал перед федеральным судом в городе Майами штата Флорида, во время которого не признал себя виновным по обвинениям в незаконном хранении документов о национальной безопасности после завершения президентского срока.

Трампу в целом выдвинули 37 пунктов обвинения в связи с сознательным сокрытием информации о национальной обороне, заговоре с целью препятствования органам юстиции, сокрытии документа в рамках федерального расследования и с коррупционным элементом, а также предоставлении ложных заявлений.

Самые тяжкие из этих пунктов, связанные с сокрытием документов, предусматривают наказание до 20 лет лишения свободы.

Трамп стал первым американским экс-президентом, которому объявили федеральные уголовные обвинения. Это уже второе уголовное дело, где он фигурирует: ранее в этом году прокурор округа Манхэттен в Нью-Йорке выдвинул Трампу обвинения в незаконном финансировании предвыборной кампании.

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