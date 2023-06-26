В Стамбуле полиция задержала 50 человек на ЛГБТ-марше

В турецком Стамбуле в воскресенье полицейские задержали по меньшей мере 50 человек на ЛГБТ-марше.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что 25 июня полиция перекрыла доступ к проспекту Истикляль – традиционному месту проведения прайдов, – а также к центральной площади Таксим.

Прилегающие улицы были заблокированы, а движение общественного транспорта в этом районе было приостановлено.

Активисты с радужными флагами собрались в парке Мистик. Они скандировали лозунги, пока организаторы зачитывали заявление по случаю недели прайда.

По словам организаторов, после марша полиция задержала более 50 человек.

Турецкое представительство Amnesty International сообщило, что по крайней мере один человек получил травму головы во время задержания полицией.

ЛГБТ-марш также состоялся в турецком городе Измир, после которого полиция задержала по меньшей мере 44 человека.

В Турции гомосексуальность не является преступлением, но враждебность к представителям ЛГБТ-сообщества широко распространена, а полицейские репрессии против прайдов с годами становятся все жестче.

Как сообщалось, полиции Австрии удалось предотвратить нападение на участников ЛГБТ-прайда, который состоялся в Вене 17 июня.

Кроме того, в Париже за нападения на участников ЛГБТ-прайда задержали шестерых несовершеннолетних.