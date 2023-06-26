Прем’єр Косова підтвердив звільнення затриманих Сербією поліцейських

Прем’єр-міністр Косова Альбін Курті підтвердив, що затримані Сербією троє поліцейських були звільнені.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Ми підтверджуємо, що 3 викрадених поліцейських були звільнені", – зазначив Курті.

Він також заявив про необхідність притягнути Сербію до відповідальності за затримання косовських поліцейських.

"Це викрадення є серйозним порушенням прав людини і має бути покаране", – додав Курті.

We confirm that the 3 kidnapped police officers have been released. Even though we are joyous that they get to return to their families, this abduction consists of a serious human rights violation & must be reprimanded. The Serbian aggression must be held accountable. — Albin Kurti (@albinkurti) June 26, 2023

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що сербський президент Александар Вучич пообіцяв йому звільнити трьох косовських поліцейських.

Перед цим Вучич казав, що затримані косовські поліцейські не уникнуть звинувачень.

Нагадаємо, Приштина наполягає, що поліцейських фактично викрали сербські силовики і вони на той момент перебували біля маршруту, яким часто рухаються контрабандисти, за 300-400 метрів вглиб території Косова. Белград наполягає, що поліцейських схопили в глибині території Сербії.

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