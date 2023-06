Прем’єр Косова підтвердив звільнення затриманих Сербією поліцейських

Прем’єр-міністр Косова Альбін Курті підтвердив, що затримані Сербією троє поліцейських були звільнені.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Ми підтверджуємо, що 3 викрадених поліцейських були звільнені", – зазначив Курті.

Він також заявив про необхідність притягнути Сербію до відповідальності за затримання косовських поліцейських.

"Це викрадення є серйозним порушенням прав людини і має бути покаране", – додав Курті.

We confirm that the 3 kidnapped police officers have been released. Even though we are joyous that they get to return to their families, this abduction consists of a serious human rights violation & must be reprimanded. The Serbian aggression must be held accountable.