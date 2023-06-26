Укр Рус Eng

Премьер Косово подтвердил освобождение задержанных Сербией полицейских

Понедельник, 26 июня 2023, 12:10

Премьер-министр Косово Альбин Курти подтвердил, что задержанные Сербией трое полицейских были освобождены.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Мы подтверждаем, что 3 похищенных полицейских были освобождены", – отметил Курти.

Он также заявил о необходимости привлечь Сербию к ответственности за задержание косовских полицейских.

"Это похищение является серьезным нарушением прав человека и должно быть наказано", – добавил Курти.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что сербский президент Александар Вучич пообещал ему освободить трех косовских полицейских.

Перед этим Вучич говорил, что задержанные косовские полицейские не избегут обвинений.

Напомним, Приштина настаивает, что полицейских фактически похитили сербские силовики и они на тот момент находились возле маршрута, по которому часто движутся контрабандисты, в 300-400 метрах вглубь территории Косово. Белград настаивает, что полицейских схватили в глубине территории Сербии.

Читайте также: Косово восстало против мэров: как президент Сербии получил инструмент для шантажа ЕС.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Косово Сербия