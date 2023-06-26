Премьер Косово подтвердил освобождение задержанных Сербией полицейских

Премьер-министр Косово Альбин Курти подтвердил, что задержанные Сербией трое полицейских были освобождены.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Мы подтверждаем, что 3 похищенных полицейских были освобождены", – отметил Курти.

Он также заявил о необходимости привлечь Сербию к ответственности за задержание косовских полицейских.

"Это похищение является серьезным нарушением прав человека и должно быть наказано", – добавил Курти.

We confirm that the 3 kidnapped police officers have been released. Even though we are joyous that they get to return to their families, this abduction consists of a serious human rights violation & must be reprimanded. The Serbian aggression must be held accountable. — Albin Kurti (@albinkurti) June 26, 2023

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что сербский президент Александар Вучич пообещал ему освободить трех косовских полицейских.

Перед этим Вучич говорил, что задержанные косовские полицейские не избегут обвинений.

Напомним, Приштина настаивает, что полицейских фактически похитили сербские силовики и они на тот момент находились возле маршрута, по которому часто движутся контрабандисты, в 300-400 метрах вглубь территории Косово. Белград настаивает, что полицейских схватили в глубине территории Сербии.

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