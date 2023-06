Премьер Косово подтвердил освобождение задержанных Сербией полицейских

Премьер-министр Косово Альбин Курти подтвердил, что задержанные Сербией трое полицейских были освобождены.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Мы подтверждаем, что 3 похищенных полицейских были освобождены", – отметил Курти.

Он также заявил о необходимости привлечь Сербию к ответственности за задержание косовских полицейских.

"Это похищение является серьезным нарушением прав человека и должно быть наказано", – добавил Курти.

We confirm that the 3 kidnapped police officers have been released. Even though we are joyous that they get to return to their families, this abduction consists of a serious human rights violation & must be reprimanded. The Serbian aggression must be held accountable.