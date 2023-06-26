Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила про те, що найважливішим для її країни є перемога України у війні проти Росії після провалу заколоту в РФ.



Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

За її словами, вплив подій у Росії проявиться у війні проти України тільки через деякий час.



"Для нас найважливішим є те, щоб фокус уваги міжнародного співтовариства, як і раніше, був зосереджений на перемозі України та підтримці українців доти, доки вони не переможуть агресора", – зазначила Каллас.



Вона також запевнила, що те, що відбувається в Росії, не становить загрози для Естонії, і уряд балтійської країни постійно стежить за ситуацією та обмінюється інформацією із союзниками й партнерами, оскільки РФ, як і раніше, "непередбачувана".



"І хоча Пригожин зупинився, ситуація та її довготривалі наслідки викликають багато запитань. З цієї причини наш кордон залишиться під посиленою охороною, і ми рекомендуємо жителям Естонії не їздити в Росію", – додала Каллас.



Прем'єр-міністр Естонії зустрічалася з міністрами та представниками силових відомств у суботу, 24 червня. Вона також обговорювала події в РФ із колегами з Латвії, Литви, Фінляндії, Швеції та Бельгії, з якими вони домовилися координувати дії.



На думку міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса, Заходу слід враховувати ризики, пов'язані з непередбачуваністю Росії, але й не відволікатися через це від допомоги Україні.