Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о том, что самым важным для ее страны является победа Украины в войне против России после провала мятежа в РФ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

По ее словам, влияние событий в России проявится в войне против Украины только через некоторое время.

"Для нас самым важным является то, чтобы фокус внимания международного сообщества по-прежнему был сосредоточен на победе Украины и поддержке украинцев до тех пор, пока они не победят агрессора", – отметила Каллас.

Она также заверила, что в происходящее в России не несет угрозы для Эстонии, и правительство балтийской страны постоянно следит за ситуацией и обменивается информацией с союзниками и партнерами, поскольку РФ "по-прежнему непредсказуема".

"И хотя Пригожин остановился, ситуация и ее долгоиграющие последствия вызывают много вопросов. По этой причине наша граница останется под усиленной охраной, и мы рекомендуем жителям Эстонии не ездить в Россию", – добавила Каллас.

Премьер-министр Эстонии встречалась с министрами и предствителями силовых ведомств в субботу, 24 июня. Она также обсуждала события в РФ с коллегами из Латвии, Литвы, Финляндии, Швеции и Бельгии, с которыми они договорились координировать действия.

По мнению министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, Западу следует учитывать риски, связанные с непредсказуемостью России, но и не отвлекаться из-за этого от помощи Украине.