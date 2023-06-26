Надання Україні необхідної військової допомоги, посилення санкційного тиску проти РФ та рішучість дій міжнародної спільноти забезпечать поразку Росії в її війні проти України та демократичного світу.

Про це в понеділок заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на засіданні Ради міністрів закордонних справ держав-членів ЄС, його заяву наводить пресслужба МЗС, повідомляє "Європейська правда".

У своєму виступі Кулеба заявив, що рейд підрозділів "Вагнера" на Москву наочно продемонстрував слабкість режиму Путіна.

"В суботу ввечері ми побачили не фінал, а лише перерву у черговому акті руйнування путінської вертикалі. Росія щодня слабшає. Критично важливо зараз надати Україні всю необхідну зброю, насамперед артилерійські системи, РСЗВ та снаряди й ракети до них, посилювати міжнародні санкції у сферах ядерної енергетики, цифрових технологій, продажу діамантів, морської логістики та фінансів", – заявив Кулеба.

Він наголосив на необхідності завадити Росії завдавати ракетних ударів по українських містах, насамперед шляхом глобальної заборони на постачання товарів подвійного призначення для російських ракетних та дронових індустрій.

Міністр окремо закликав спільно із США максимально пришвидшити процес навчання українських пілотів та техніків і передачу Україні літаків західного зразка.

Він також привітав рішення ЄС збільшити бюджет Європейського фонду забезпечення миру до 3,5 млрд євро, що допоможе не лише забезпечувати стабільні поставки військової техніки для України, але і розвиватиме українсько-європейський альянс оборонних індустрій.

За словами міністра, ближчим часом в Україні відбудеться спеціальний захід, який започаткує створення такої довготривалої оборонної співпраці.

Насамкінець Кулеба розповів європейським міністрам закордонних справ історію двох українських підлітків з Бердянська Тиграна Оганнісяна та Микити Ханганова, які віддали свої життя в боротьбі проти російської окупації.

Нагадаємо, глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель напередодні зустрічі Ради ЄС заявив про те, що невдала спроба заколоту найманцями групи "Вагнера" в Росії свідчить про тріщини у військовій могутності Москви, які спричинила війна в Україні.